URBANISME
La Paeria prepara un pla de renovació integral de les voreres
Per substituir les rajoles rugoses per superfícies llises, poroses “i fugir del gris”. Acaben les obres per eixamplar l’avinguda Pius XII i renovar-ne la xarxa d’aigua
L’ajuntament està ultimant un pla de renovació integral de les voreres de la ciutat per fer-les “més confortables i llises i fugir del gris per donar un altre color a la ciutat”. Així ho va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la visita per veure el final de les obres de renovació de la vorera de l’avinguda Pius XII, en la qual va indicar que abans que acabi l’any presentaran un pla específic per a aquesta finalitat, que serà plurianual i adaptat a les necessitats de cada àmbit”.
En aquest sentit, va detallar que “hem de renovar les voreres de tota la ciutat i aquest projecte va en línia que volem anar retirant les rajoles rugoses per guanyar superfícies més llises, poroses, que es netegen millor i donar un altre color als carrers de la nostra ciutat i fer-los més empàtics”. Va afegir que el pla de renovació comptarà “amb models de gestió eficients per fer aquestes actuacions amb rigor” i que “les ciutats guanyen quan hi ha confort al carrer”.
Millora de Pius XII
Pel que fa a la reforma de l’avinguda Pius XII, l’alcalde va detallar que s’han renovat 1.132 metres quadrats de la vorera del costat parell entre la plaça de les Missions i passeig de Ronda, on s’ha pràcticament doblat l’amplitud. També s’ha instal·lat una tanca de seguretat a l’accés principal de l’escola Joan XXIII i s’han plantat 4 arbres nous. S’han instal·lat 7 bancs, 3 cadires i 4 papereres noves.
Paral·lelament, s’han substituït 315 metres lineals de la canonada d’aigua. En total, aquests treballs han costat 451.832 euros.