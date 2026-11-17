Garriga advoca a l’Eix per “militaritzar les fronteres”
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va assegurar ahir en una compareixença a l’Eix Comercial de Lleida que com en altres localitats d’Espanya, a Lleida, “els comerciants estan farts de la burocràcia i els impostos abusius”. Garriga va carregar contra els polítics per “haver destrossat el comerç de tota la vida”. Pel que fa a la immigració, el dirigent de Vox va proposar “militaritzar les fronteres”, després del “repunt històric” d’arribades de persones en situació irregular d’aquest cap de setmana passat a l’illa del Hierro. Així mateix, va acusar Junts de col·laborar amb el PSOE en l’entrada massiva de persones, “comprometent la identitat dels nostres barris i disparant la inseguretat”. “El pròxim 29N ens juguem continuar amb les polítiques d’immigració massives o votar Vox, votar el sentit comú”, va asseverar Garriga.
També va fer una crida a la mobilització “per desallotjar el PSOE i protagonitzar el canvi de rumb que mereixen els espanyols”.