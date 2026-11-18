Feijóo assegura a Guipúscoa que se sent més a prop d’Abascal que d’Otegi
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir des d’Eibar (Guipúscoa) que, malgrat les diferències que el separen de Vox, sempre se sentirà més a prop de Santiago Abascal que d’Arnaldo Otegi. Feijóo va carregar contra el president Pedro Sánchez, a qui va acusar de “justificar” la violència després que no hagi condemnat el llançament de pedres i petards contra el candidat del PP a Guipúscoa, Jon Echeverría, en un acte de campanya d’aquest cap de setmana.
“No acceptarem que els violents ens facin callar”, va remarcar el líder dels conservadors, que va afegir que plantarà cara “a qui la practica (la violència), qui la justifica i qui podent condemnar-la no la condemna”. Amb referència a Sánchez, va criticar que “tant parlar de pau al món i tan incapaç de garantir la pau al seu país”.
El líder popular va demanar el vot als electors del PNB i dels socialistes bascos que estiguin “desencisats” amb Pedro Sánchez. “Tot govern té vots prestats, i jo els ho demano per netejar les institucions i tornar-les a la decència i millorar els serveis públics i l’economia”. Feijóo va dir que es nega a creure que els votants del PNB estiguin d’acord que el seu vot “valgui el mateix” que el de Bildu i els va reclamar que “no es resignin”.