INVESTIGACIÓ
Rebenten cinc comerços de Ronda i carrers pròxims en una setmana
Van trencar la porta amb llambordes i es van emportar les caixes enregistradores. Van entrar en quatre locals a la zona d’Instituts i un al Camp d’Esports
Els Mossos d’Esquadra investiguen dos robatoris amb força que es van registrar la setmana passada en dos establiments del passeig de Ronda, segons ha pogut saber aquest diari.
A més, s’haurien registrat uns altres tres casos en locals pròxims a aquest carrer. En tots, els lladres van sostreure els diners de la caixa enregistradora i en un fins i tot dècims de la loteria.
Els robatoris van ocórrer entre el 4 i el 12 de novembre. Al barri d’Instituts, fins a quatre comerços van forçar l’entrada per arrancar la caixa i emportar-se-la, mentre que el mateix va succeir en una cafeteria a prop del Camp d’Esports.
El modus operandi dels lladres, en la majoria de casos, era agafar una llamborda de terra, normalment de les que es troben a prop dels arbres, ja que són més fàcils de treure, per trencar les portes de vidre i accedir als negocis. Susana Pérez, propietària de la cafeteria Café y Más, va rebre l’avís de l’alarma a les 2.27 hores de la matinada del 10 de novembre i, quan es va desplaçar al local amb la seua filla gran, es va trobar la porta trencada, vidres per terra i dos cadires i una taula trencades. Els lladres es van emportar la caixa enregistradora sencera, amb tot el canvi i els diners per pagar a un proveïdor. Segons va explicar la propietària, va recuperar la caixa destrossada uns dies després, quan els Mossos la van trobar en un replà d’un edifici proper. Va poder recuperar factures i altres documents, però no els diners.
Els propietaris de la Cafeteria del Turó, al passeig de Ronda 2, es van dirigir al local després de rebre l’avís de l’alarma a la matinada del 12 de novembre i es van trobar allà una patrulla de Mossos i una altra de Guàrdia Urbana. Una vegada dins, van revisar el local i l’entresolat, sense trobar ningú dins, i van comprovar que la caixa enregistradora no hi era, així com un ordinador, caixes amb efectiu i diversos dècims de loteria que venien.
Tres locals més van ser assaltats de forma similar, deixant els comerciants de la zona amb temor que els pugui passar a ells. Reclamen més seguretat a l’administració.