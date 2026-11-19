Volen presentar una querella per la macroestafa de Lleida: “Quan li vaig demanar els diners no parava de donar-me llargues”
Alguns dels afectats busquen més víctimes de l'estafa financera
Els Mossos d’Esquadra van arrestar aquest dimecres un veí de Lleida ciutat per una suposada macroestafa financera amb almenys 50 víctimes a les quals hauria estafat 3 milions d’euros. El detingut s’aprofitava del seu estatus d’assessor financer per guanyar-se la confiança dels seus clients per comprar uns fons “garantits” que no reemborsava.
“El conec de tota la vida i em va prometre unes inversions amb quotes altes d’una rendibilitat immediata i fàcil”, explica un dels estafats. “Pel seu entorn social, la seua experiència laboral i l’empresa en la qual treballava ja t’inspirava confiança, però ara veig que és un mentider compulsiu que utilitzava el seu estatus”, assegura.
Afegeix que “quan li demanaves explicacions et donava llargues, et deia que els diners estaven en camí o fins i tot s’ofenia. A més, estava desesperat per captar més i més clients”. Un altre afectat coneixia el detingut “per familiars i amics” i assenyala que va fer servir les mateixes tàctiques. “Quan veus la companyia amb la qual suposadament firmes creus que és estable i de confiança i més encara quan coneixies la seua trajectòria”, explica.
Tanmateix, “quan li vaig demanar els diners no parava de donar-me llargues, fins que vaig veure que hi havia més persones en la meua situació i quan li vaig demanar explicacions es va ofendre. Dies després, va tancar l’oficina”. Alguns afectats busquen més víctimes per presentar una querella conjunta.