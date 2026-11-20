Puig: “La relació amb Espanya no ha millorat en nou anys”
Visita el Museu de Lleida i la Seu Vella després de l’exili. Gavín diu que Junts ha aconseguit 1,6 milions per al patrimoni de Lleida
L’últim conseller de Cultura de la Generalitat abans que el Govern central apliqués el 2017 l’article 155 de la Constitució per prendre el control del Govern, Lluís Puig, va tornar ahir a Lleida per primera vegada des que va tornar de l’exili. Va recordar que durant el seu breu pas pel departament va participar en una reunió del consorci del Museu de Lleida per analitzar com afrontar l’execució de les resolucions judicials que exigien el trasllat de les obres de Sixena. La Guàrdia Civil se les va emportar l’11 de desembre del 2017 davant de les protestes de centenars de lleidatans, per la qual cosa, segons va opinar, “han passat nou anys i les relacions de Catalunya amb l’Estat espanyol no han millorat en res”. Puig va fer aquestes declaracions durant una visita cultural a Lleida al costat del candidat de Junts al Congrés dels Diputats per Lleida, Isidre Gavín, en la qual l’ara diputat al Parlament va demanar el vot perquè la seua formació continuï defensant el patrimoni i la identitat cultural de Catalunya a Madrid.
Puig, a més, va afirmar que el 2017 la Generalitat va actuar segons la legislació de patrimoni cultural catalana i espanyola, i va recordar que va ser absolt en el procediment judicial relacionat amb el trasllat de les obres. No obstant, va afegir, està pendent d’un recurs davant del Tribunal Suprem contra aquella resolució. Puig també va aprofitar el seu pas per Lleida per poder reprendre el contacte amb entitats culturals del territori.
Per la seua part, Gavín va reivindicar la defensa del patrimoni cultural i de la llengua catalana com una de les prioritats de Junts al Congrés i va recordar que el 2017 “ni les dretes ni les esquerres espanyoles van fer res per defensar el patrimoni de Lleida”.
En aquest sentit, va subratllar que la seua formació ha estat “útil per al territori i per a la gent” durant l’última legislatura, en la qual ha aconseguit 1,6 milions d’euros per a equipaments i projectes culturals al pla de Lleida i el Pirineu. D’aquesta quantitat, segons va explicar Gavín, 500.000 euros corresponen a la Seu Vella, on Puig i Gavín es van entrevistar ahir amb responsables i experts del conjunt monumental per conèixer l’estratègia prevista per invertir aquests recursos.