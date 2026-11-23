“PP i Vox som diferents, però sabem anar de la mà”
La presidenta extremenya defensa a Lleida la seua aliança. “Hem demostrat que es poden abaixar impostos i reforçar serveis”
La presidenta d’Extremadura, Maria Guardiola, va visitar ahir Lleida per acompanyar el candidat del PP al Congrés, Roger Melero, i va assegurar sobre Vox, partit amb el qual governa en coalició a la seua comunitat, que “som dos partits diferents però que sabem anar de la mà”. Una afirmació que va fer la mateixa dirigent que fa tres anys va rebutjar formar govern amb els d’Abascal al negar la violència masclista, però 10 dies després, i arran de les crítiques de gent del seu propi partit, va acabar pactant una coalició que va ser revalidada aquest mateix abril. Sobre aquesta qüestió, Guardiola va dir que “la meua línia roja no era pactar amb Vox, era cedir en determinades qüestions que mai de la vida anava a cedir i hem demostrat que no hem cedit, perquè a Extremadura no es renuncia a les polítiques d’igualtat i de diversitat”. Va assegurar que el seu govern ha demostrat “que es poden abaixar impostos, reforçar serveis i dinamitzar l’economia” i que “Catalunya necessita que no es torni a parlar només de l’independentisme, sinó d’habitatge, sanitat, educació i seguretat”.
Per la seua part, el president del PP de Lleida, Xavi Palau, va demanar “concentrar el vot útil del centredreta lleidatà” entorn del seu candidat, Roger Melero. També va fer una crida al votant de Junts a donar suport al PP, ja que si no ho fan “el seu vot servirà perquè Sánchez sigui president i Colau vicepresidenta”.
Aznar, de nou a la palestra
L’expresident del Govern entre el 1996 i el 2004, José María Aznar, va irrompre ahir en la campanya per demanar “concentrar el vot” entorn del PP davant d’aquells que volen “comprar el Govern” cedint davant de formacions independentistes, colpistes, separatistes o Bildu. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va qualificar Sánchez de “covard” i el va acusar d’instigar les protestes docents a la seua autonomia.