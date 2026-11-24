El Govern compra 83 habitatges socials a Lleida
En el conjunt de Catalunya la xifra és de 460, per un total de 40,28 milions d'euros
El Govern ha aprovat aquest dimarts comprar per 40,28 milions d'euros 460 habitatges que ja es destinen actualment a polítiques socials i que gestiona per cessió l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. D'aquests, 83 estan a la província de Lleida: 62 a Lleida ciutat, 20 a Balaguer i un a Tremp i Tàrrega.
Així, els pisos, propietat actualment de BuildingCenter, SAU i LivingCenter Activos Inmobiliarios S.A, passaran a formar part permanent del parc públic i no podran retornar al mercat privat. L'objectiu de l'Executiu és que les persones que hi viuen, que ja tenen un règim social, puguin continuar-ho fent amb estabilitat, sense témer que s'acabi el contracte o la cessió actual. La majoria dels pisos estan en municipis declarats zones de mercat residencial tensat.