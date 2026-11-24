URBANISME
La primera obra per renovar el Barri Antic començarà al desembre
Larrosa diu que aquesta setmana es farà l’acta de replantejament del parc de Sant Martí
Les obres per convertir el solar de l’antiga comissaria del carrer Sant Martí en un parc començaran les properes setmanes, per la qual cosa serà el primer dels projectes inclosos en el pla integral de transformació del Centre Històric que s’iniciaran. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va assenyalar que “a finals de setmana es farà l’acta de replantejament del projecte, per la qual cosa un cop estigui, l’empresa ja podrà començar els treballs”. L’acta de replantejament és, precisament, el document que acredita l’inici oficial de qualsevol obra i la previsió de la Paeria és que duri aproximadament un any i costi uns 650.000 euros. Es plantaran 84 arbres que connectaran el solar amb el parc de Santa Cecília. També tindrà itineraris accessibles amb dos rampes cap a la Seu i s’instal·larà més mobiliari i il·luminació al tram de la muralla al costat de l’Orfeó Lleidatà.
Larrosa també va dir que el 18 de novembre es posarà en marxa l’equip sociocomunitari del Centre Històric de 8 persones que faran el seguiment dels programes de mediació i educació social del barri. Va afegir que ja tenen els primers esbossos de les termes de Cardenal Remolins i les propostes del nou paviment del carrer Cavallers.