Educació xifra en un 14% el seguiment de la vaga de docents, amb dades d'un 66% de centres
USTEC situa la participació en un 20% fins a les onze del matí
El Departament d’Educació ha xifrat en un 14,07% el seguiment de la vaga convocada aquest dijous a Catalunya. amb la informació comunicada per un 65,99% dels centres amb personal cridat a l’aturada. Es tracta de la dada final del dia. Per la seva banda, USTEC ha xifrat la participació en un 20% fins a les onze del matí.
El personal convocat a la vaga és el personal docent i laboral dels centres públics i el personal que presta serveis als centres públics, a l'estructura del Departament d'Educació, als serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona.
La primera dada de la jornada era d'un 6,3% de seguiment, a les 9.30 h, amb el 41,86% % dels centres de treball amb personal cridat a vaga. A Lleida, segons les dades recollides de diversos centres, el seguiment de la vaga de docents és dispar, tot i que en cap cas majoritari. Per part de l'alumnat, sí secunden l'aturada fins el 80% dels estudiants de batxillerat i fins el 60% dels estudiants del segon cicle de l'ESO.
Per exemple, a l'institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, el 22% del professorat fa vaga i gairebé la totalitat de l'alumnat de 4rt d'ESO, mentre que el seguiment entre 1r i 3r d'ESO és minoritari; a l'institut Maria Mercè Marçal de Tàrrega fa vaga el 29% del professorat i el 68% de l'alumnat; a l'escola Àngel Guimerà d Tàrrega, el 27% del professorat i el 67% de l'alumnat; a l'institut Ribera del Sió d'Agramunt, cap docent secunda la vaga, mentre que el 61% de l'alumnat sí ho fa, i a l'escola Macià-Companys d'Agramunt fa vaga el 19,5% dels docents i el 61% de l'alumnat.
En aquesta nova jornada de vaga docent, només hi havia prevista una única manifestació a Barcelona.