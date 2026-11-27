EDUCACIÓ
“Cal ensenyar als alumnes a ser consumidors crítics d’informació”
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) va acollir ahir la XII jornada de l’Associació de Directius de l’Educació de les Terres de Lleida (ADSLL), una trobada que va reunir una cinquantena de directors i directores de centres educatius del territori amb l’objectiu de compartir experiències, abordar els reptes de la gestió educativa i oferir un espai de formació. La jornada va comptar amb la participació de Paul Bryne, il secretari general de la European School Heads Association (ESHA), una organització que agrupa 41 organitzacions de directius escolars de 31 països de tot Europa. Byrne va impartir la conferència Líders escolars connectats: xarxes, benestar i com sortir-se’n davant de les notícies falses, en la qual va abordar el valor del lideratge escolar, alguns dels desafiaments actuals, com la intel·ligència artificial o el fet que els estudiants estiguin “bombardejats” d’informació. Va insistir en “la necessitat d’ensenyar-los a ser consumidors crítics”. “Molts estudis han demostrat que per obtenir bons resultats, un lideratge excel·lent és una de les coses més necessàries”, va asseverar. El president de l’ADSLL, Ramon Òscar Torrelles, va destacar que la jornada és una “oportunitat per enriquir-nos professionalment”.