El PSC guanya les eleccions a Lleida però perd un dels seus dos escons en favor del PP
Els altres dos diputats de la província els mantenen ERC i Junts
El PSC ha guanyat les eleccions generals a la provincia de Lleida amb el 27,56% dels vots, amb el 90% de l'escrutini, tot i que perd un dels seus dos escons actuals. I ho fa en favor del PP (17,12% dels vots), que aconsegueix representació per Lleida amb un diputat. Els altres dos escons que aporten les comarques lleidatanes els guanyen ERC, amb el 23% dels vots, i Junts, amb el 15,8%.
En el conjunt de Catalunya el PSC guanya les eleccions generals amb 15 diputats, 4 menys dels que tenia actualment, amb el 75% dels vots escrutats. ERC, amb Gabriel Rufián al capdavant, se situa com a segona força amb 11 escons –4 més que els que va obtenir l'any 2023–. Per la seua banda, el PP i Vox pugen 3 diputats cadascun. Els d'Albiol se situen als 9 diputats, mentre que els d'Aizcorbe sumen 5 escons. Junts, per contra, perd dos escons i se situa als 5. En darrera posició se situa el Front Ampli amb 3 diputats, 4 menys dels que va obtenir Sumar en les últimes eleccions generals.