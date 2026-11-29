29N en directe | Eleccions generals 2026: PP i Vox podrien obtenir majoria, segons els sondejos a peu d'urna
El sondeig a Lleida: PSC (2), PP (1) i ERC (1)
El sondeig a Lleida: PSC (2), PP (1) i ERC (1)
El PSC mantindria els 2 diputats del 2023, PP n'aconseguiria 1 i, per tant, representació en aquesta demarcació, a diferència de Vox, que no n'obtindria cap, segons el sondeig de Sigmados per a 3Cat i RTVE. ERC mantindria el que tenia fa quatre anys i el que tenia Junts ballaria, i la formació de Carles Puigdemont es podria quedar sense representació.
PP i Vox podrien obtenir majoria, amb PSOE segon, segons els sondejos a peu d'urna
El PP guanyaria les eleccions a les Corts d'aquest diumenge 29 de novembre amb un 32,2% dels vots i una forquilla d'entre 129 i 134 escons, segons el sondeig de Sigmados per a 3Cat i RTVE. El PSOE aconseguiria la segona posició amb el 28,8% dels vots, que li donarien entre 119 i 124 escons en uns comicis marcats per l'alta participació, que l'enquesta situa en el 76,9%. La tercera posició seria per a Vox, amb el 16,2%. Això li donaria una forquilla d'entre 44 i 48 escons. El sondeig dona majoria absoluta a populars i Vox, que només no sumarien en la part més baixa de les forquilles dels dos partits. A Catalunya, el PSC (16-18) s'imposaria a ERC (9-10), PP (7-8), Junts (4-6), Vox (6) i Comuns-FA (3).
Nacional i internacional
PP i Vox podrien obtenir majoria, amb PSOE segon, segons el sondeig de 3Cat i TVE
ACN
Lleida aporta 4 diputats al Congrés
Cal recordar que la província de Lleida aporta quatre dels 350 diputats del Congrés. El 2023 el PSC va treure dos diputats amb 53.860 vots, ERC un amb 34.063 i Junts un altre amb 33.001 sufragis. Tanmateix, el PP, malgrat obtenir 23.428 paperetes, es va quedar sense representació. Ara, tot sembla que estarà molt més igualat per baix, ja que segons l’enquesta de SEGRE hi hauria una diferència de tot just dècimes en intenció de vot entre Junts i PP. Així mateix, el PSC mantindria els dos diputats i fins i tot podria optar a un tercer que disputaria els de Puigdemont i els populars, mentre que ERC conservaria el seu.
Els deu municipis amb major participació fins a les 18:00h
Dins del conjunt dels 231 municipis lleidatans, les taxes de participació més altes es concentren en localitats de menor dimensió on el vot ha fregat o superat el 70%. Te'ls deixem en aquesta notícia.
Els municipis de Lleida amb menor participació a les 18:00h
Els registres de participació més baixos a les 18:00 hores se situen entre el 42% i el 48%, principalment en municipis de l'àmbit pirinenc i de muntanya. Cava, Farrera, Alins o Llimiana. Consulta la taula.
La participació a Lleida a les sis de la tarda és del 61,78%, un 16,68% més que el 2023
La participació a Catalunya és del 66,54% en aquestes eleccions del 29-N amb dades de les 18 hores, gairebé 18 punts més que en els comicis del 2023, quan es va registrar un 48,72% a aquesta hora. Es tracta d’una xifra de participació rècord a Catalunya respecte a les eleccions generals i supera el 40,58% dels comicis d’abril del 2019.
Pel que refereix al conjunt de l’Estat, la dada a les sis de la tarda se situa en un 68,16%, la qual cosa suposa 15 punts més que fa tres anys, rècord històric en unes de generals. Llavors, la participació va ser del 53%. Respecte a la província Lleida la xifra a les 18 hores és del 61,78%, 16,68 punts més que el 2023.
Humor a les meses, Frente Amplio contra l'Obrero, embolics amb el DNI digital i un poble dinant a casa de l'alcalde
Un cop solucionades algunes incidències en l'ús del DNI digital, que per primer cop es pot fer servir per identificar-se a les urnes, la jornada electoral ha registrat poques anècdotes en col·legis que s'han omplert més del que és habitual, fet que alguns membres de les meses han decidit prendre's amb humor. Com el president de la mesa en què ha votat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un institut madrileny, que li ha dit: "Aquí vota Anatop At'", quan conversava amb ell sobre el fet que la seva dona ho feia en una altra mesa.
La participació a Lleida és del 42,26 % a les dos de la tarda, 7,21 punts més que el 2023
La participació a Catalunya és del 45,2% en aquestes eleccions del 29-N amb dades de les 14 hores, gairebé vuit punts i mig més que el 2023, quan es va registrar un 36,78% a aquesta hora. Pel fa a Espanya, la dada se situa en un 45,7%, més de cinc punts més que fa tres anys. Llavors, la participació a les dues era del 40,48%. A la província de Barcelona, la dada puja al 45,68%; a Tarragona, és del 45,37%; a Lleida, hi ha participat els 42,23% dels electors, i a la demarcació de Girona, el 43,47%. Per demarcacions, la xifra de participació a Barcelona a les 14.00 hores és del 45,63%, uns 8,5 punts més que el 2023; mentre que a Tarragona és del 45,27%, uns 7,7 punts extra; a Girona és del 43,54%, uns 8,8 punts més; i a Lleida del 42,25%, uns 7,2 punts extra. A Barcelona ciutat, la participació s'ha enfilat fins al 44,97% a les dues de la tarda, 8,76 punts més, amb un total de 491.122 electors que ja havien dipositat el seu vot.
10.00 h Eleccions en marxa: 562 meses constituïdes a Lleida i cues en diversos punts del territori
Les 562 meses electorals del 29-N a Lleida han quedat correctament constituïdes poc abans de les 09.50 hores d'aquest diumenge. Els 2.674 col·legis de Catalunya han obert amb normalitat, sense incidències remarcables i només s'han produït alguns contratemps en dues meses, una a Sidamon. L'altra ha estat a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat.
Lleida concentra 313 col·legis i 562 mesos. A la resta de demarcacions, Barcelona té 1.613 col·legis i 6.548 meses; Tarragona, 359 col·legis i 1.072 meses; i Girona, 389 col·legis i 894 meses.