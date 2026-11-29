El sondeig a peu d'urna a Lleida: PSC (2), PP (1) i ERC (1)
El diputat que tenia Junts ballaria i es podria quedar sense representació, segons els sondejos
El PSC mantindria els 2 diputats del 2023, PP n'aconseguiria 1 i, per tant, representació en aquesta demarcació, a diferència de Vox, que no n'obtindria cap, segons el sondeig de Sigmados per a 3Cat i RTVE. ERC mantindria el que tenia fa quatre anys i el que tenia Junts ballaria, i la formació de Carles Puigdemont es podria quedar sense representació.
En el conjunt de l'Estat espanyol, el PP guanyaria les eleccions a les Corts d'aquest diumenge amb un 32,2% dels vots i una forquilla d'entre 129 i 134 escons, i podria governar amb VOX, que obtindria una forquilla de 44-48 escons.
Nacional i internacional
PP i Vox podrien obtenir majoria, amb PSOE segon, segons el sondeig de 3Cat i TVE
ACN