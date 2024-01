Nou Renault Grand Kangoo, pràctic per naturalesa

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de la presentació en l’últim saló IAA Mobility de Múnic, el nou Renault Grand Kangoo s’ha posicionat com el vehicle que uneix el millor de dos mons: un cotxe per a famílies, pel seu disseny elegant i la seua amplitud, i un vehicle per a professionals, gràcies sobretot al seu maleter i la seua robustesa. Compta amb tots els equipaments de seguretat i confort, incloent elements com tres seients independents a la segona fila i dos a la tercera, acollint set adults i fent que el vehicle sigui el més espaiós de la seua categoria amb més de 58 litres d’espai d’emmagatzemament interior.

La versió d’accés del nou Grand Kangoo compta amb un complet equipament de sèrie que inclou regulador i limitador de velocitat, assistent de manteniment de carril i el sistema multimèdia Easy Link compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.

De forma complementària, la versió Techno equipa llantes d’aliatge de 17 polzades, fars Full Led, climatitzador automàtic i sensors d’aparcament davanters, posteriors i laterals. A més, opcionalment es pot equipar amb un assistent de conducció autònoma nivell 2 i l’ajuda d’aparcament de mans lliures Easy Park Assist. Pel que fa a les motoritzacions, inicialment s’oferiran dos alternatives: 1.3 TCe gasolina i la 1.5 Blue dCi dièsel de 95 CV. Ja és possible realitzar comandes del nou Grand Kangoo a la xarxa de concessionaris Renault i les primeres entregues es realitzaran durant el primer trimestre d’aquest any.