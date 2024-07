El 38% dels usuaris es planteja comprar un cotxe electrificat el 2025

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 38% dels usuaris de vehicles que no tenen un automòbil elèctric estan pensant a comprar un electrificat (elèctric o híbrid endollable) l’any que ve, revela l’enquesta de mobilitat McKinsey Mobility Consumer Pulse 2024.

L’estudi, en el qual van participar més de 30.000 persones en 15 països, revela que un 18% dels enquestats comprarien un vehicle elèctric de bateria (BEV), i un 20% adquiriria un vehicle híbrid endollable (PHEV).

D’altra banda, un 17% va respondre que repetiria amb un vehicle de combustió nou i un altre 14% va afirmar que preferiria comprar-ne un d’utilitzat. Entre les raons per les quals les persones no volen canviar els vehicles a elèctrics, la principal va ser el cost de l’automòbil (45%), seguida per inquietuds respecte a la recàrrega (33%) i l’autonomia (29%).