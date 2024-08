Mercedes AMG CLE 53 4Matic+ cabriolet, esportivitat sense límits

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou Mercedes AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet ja es pot demanar al concessionari o en línia. Amb el seu ampli espai, el sistema deflector de vent elèctric Aircap i la calefacció de l’espai per al capdavant, aquest quatre places és totalment apte per a l’ús tot l’any.

Amb només un cop d’ull s’aprecia que és un esportiu de raça. Ho constaten des de la distintiva graella de radiador en forma d’A i les entrades d’aire exclusives, fins a les cridaneres llantes AMG i el sostre de tela. La carrosseria exhibeix una silueta amb parets laterals més amples, parafang i capó dissenyats específicament per AMG.

L’interior brinda una experiència de conducció integral gràcies al volant AMG Performance i un lloc de conducció molt intuïtiu. Sobresurt el sistema d’infoentreteniment MBUX més avançat, que inclou funcions i estils de visualització específics d’AMG. Destaquen també els seients davanters integrals en símil de cuir Artico i microfibra, que combinen esportivitat amb una forta subjecció lateral.

Propulsa el càbrio un motor de sis cilindres en línia de 3.0 litres i una potència de 449 CV. Elements com el generador d’arrancada integrada li subministren una potència addicional de 23 CV, alhora que alimenta la xarxa de bord a 49 volts. Tot plegat es combina amb una transmissió AMG Speedshift TCT 9G i la tracció integral totalment variable AMG Perfomance 4Matic+. Gràcies a això, és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en 4,4 segons i assolir els 250 km/h de velocitat màxima.

En equipament, s’inclou de sèrie el tren de rodatge AMG Ride amb amortiment regulable adaptatiu, alhora que s’inclou el paquet d’aparcament amb càmera de marxa enrere o el sistema de seguretat anticipatòria Pre-Safe.

Per crear una experiència de conducció encara més emocional, el paquet opcional AMG Dynamic Plus inclou detalls d’equipament esportius. Entre aquests, el programa de conducció addicional Race amb mode Drift i funció Race Start. Nombrosos extres reforcen la personalització, com la presència de fibra de carboni, AMG Night, seients avançats o sistema de so envoltant.

Capota insonoritzada. Completament automàtica o disponible en negre (estàndard), roig o gris urbà (opcionals), s’obre i es tanca en 20 segons fins a una velocitat màxima de 60 km/h. Assegura un gran confort i aïlla els sorolls exteriors.

Dynamic Select. Amb els cinc programes de conducció, es disposa d’un enginyer de pista personal a bord. En funció de la situació, o estat d’ànim, es pot reforçar el caràcter esportiu. Les possibilitats van des de carretera relliscosa fins a Sport+.