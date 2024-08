Toyota GR Yaris, l’esperit competitiu arriba al carrer

Ha evolucionat amb una sèrie de millores tècniques i de disseny, com un augment de potència fins als 280 CV o suspensió renovada.Jayson Fong

El nou Toyota GR Yaris va un pas més enllà, fruit d’una sèrie de millores tècniques i de disseny que prometen oferir una experiència al volant més intensa.

Així, la marca ha reforçat la suspensió davantera, al passar de pern únic a un sistema de tres perns. D’aquesta manera, l’embragatge de les versions manuals és capaç de suportar fins a 430 Nm de parell. D’altra banda, s’ha millorat la potència del motor de manera que arriba als 280 CV.

A més, s’ha incrementat la rigidesa estructural del bastidor i s’han augmentat les dimensions del radiador i del ventilador fins a situar-se en 500 W. Un altre element innovador és la reixeta del radiador, que passa a ser d’acer, i que permet ser reparada en cas de rebre un impacte al rodar a la pista.

Si bé manté la caixa de canvis manual de sis velocitats, incorpora una nova caixa de canvis automàtica de 8 velocitats, que ofereix un ràpid canvi de marxes i un comportament a l’altura per rodar a la pista o practicar una conducció dinàmica.

L’habitacle llueix aspecte renovat i adopta els suggeriments dels pilots de competició. Per això, la posició del conductor és més pròpia d’un vehicle esportiu, alhora que el tauler és completament nou, amb millor ergonomia en els comandaments i funcions d’ús freqüent. En seguretat activa, es col·loca a l’altura de la resta de la gamma Toyota, amb novetats com l’Assistent Anticol·lisió en Girs, l’Assistent Actiu d’Emergència a la direcció (ESA) o Actualitzacions Online (OTA) durant 10 anys.

El model ja és a la venda als concessionaris espanyols en acabats RZ o Circuit Pack. Aquest últim, disponible només amb canvi manual, equipa llantes de 18 polzades així com cinturons en roig. Altres acabats, com el Touring Pack, li sumen detector d’angle mort, seients davanters i volant calefactables o àudio prèmium JBL amb vuit altaveus. El superior, Touring Pack Plus, afegeix llantes forjades de 18” amb seients de cuir sintètic amb repunts.

El GR Yaris presenta una àmplia gamma de ventall de colors en el qual destaca el nou color Gris Àtom juntament amb els ja habituals Roig Emoció, Negre Montecarlo i Blanc Clàssic, els colors de Toyota Gazoo Racing (TGR).