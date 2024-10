Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les marques Omoda i Jaecoo, pertanyents al grup Chery International i Repsol, segellen una aliança estratègica per al sector de l’automòbil. Repsol posarà a disposició d’Omoda i Jaecoo la seua àmplia oferta multienergètica i les principals eines de pagament tant per a particulars com per a professionals. L’acord reforça el paper d’aquestes companyies com a actors rellevants en la mobilitat sostenible d’Espanya.