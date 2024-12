Torna l’icònic Fiat Topolino, en forma de vehicle 100% elèctric i urbanita

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Torna el Fiat Topolino, un dels noms més icònics en la història de la marca, en forma de vehicle 100% elèctric, urbanita i totalment disruptiu. És l’alternativa ideal per moure’s lliurement per les zones de moda de la ciutat sense preocupar-se pel fred o la pluja que caracteritzen la temporada tardor/hivern. Gràcies a la seua homologació com a quadricicle, pot conduir-se a partir dels 15 anys. Amb la seua autonomia de 75 km i els seus 45 km/h de velocitat màxima, és una alternativa perfecta per moure’s en els mesos hivernals amb total llibertat i seguretat.