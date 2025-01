Toyota Hilux, amb versió híbrida de 48V

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Toyota Hilux Mild Hybrid 48V irromp al mercat espanyol amb carrosseria de doble cabina i un únic acabat VXL. Gràcies al seu sistema microhíbrid, és considerat com a vehicle Eco i accedeix a l’etiqueta Eco de la DGT. I, igual que altres models Hilux, és compatible amb el dièsel HV0100, un biocombustible procedent al 100% de fonts renovables.

El vehicle utilitza el consolidat motor turbodièsel de 2.8 litres, equipat amb un motor generador, una bateria de ió de liti de 48V i un convertidor de corrent continu (DC-DC). Això millora el rendiment del pick-up en condicions exigents, tant dins de la carretera com fora de la via.

A més, permet una millora significativa en el confort de la conducció a l’ajudar el motor en els inicis de la marxa, transmetent més suavitat i reduint el soroll i les vibracions. I es tradueix en una major eficiència de combustible, que es redueix en un 5% davant de la versió dièsel 2.8 litres.

Distingeix l’Hilux una graella tridimensional i un para-xocs frontal que emfatitza la seua gran resistència. S’hi sumen llantes d’alumini de 18”, seients davanters calefactables, climatitzador automàtic, llums antiboira led o sensors d’aparcament davanters i posteriors, entre d’altres.

D’altra banda, destaca la frenada regenerativa i un renovat sistema Stop and Start, que ofereix una circulació més còmoda, gràcies a una resposta més ràpida de l’accelerador a l’arrancar i una rearrancada del motor més silenciós.

L’Hilux 48V inclou el control de descens (DAC) i el sistema de control d’estabilitat electrònica sota qualsevol superfície (MTS).

D’aquesta forma, el pilot pot seleccionar la configuració més adequada per a les situacions més complicades. Surt al mercat en vuit tonalitats: blanc clàssic, blanc perlat iceberg, plata lluna, gris grafiti, negre cosmo, roig volcà, bronze oliva i terracota.

App MyToyota. L’aplicació ofereix més funcions pràctiques. Així, es pot utilitzar per controlar certes funcions a distància, com el bloqueig/desbloqueig de les portes i l’ús del climatitzador per escalfar o refredar l’habitacle abans d’un trajecte.

Seguretat. Incorpora la tecnologia Toyota Safety Sense per oferir una protecció de primera classe. Un sistema de seguretat precol·lisió és capaç de detectar vianants de nit, ciclistes de dia i vehicles o vianants que s’aproximen als encreuaments al girar.