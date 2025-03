Ford Capri, refinament i diversió en un elèctric pur

Dissenyat per als conductors europeus, és capaç d’arribar als 627 quilòmetres d’autonomia amb una sola càrrega.

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

El Ford Capri retorna a la carretera completament renovat per a l’era elèctrica. Combina el disseny clàssic amb la tecnologia d’avantguarda de la propulsió 0 emissions.

Inclou propulsors elèctrics de bateria per reduir a zero les emissions de gasos al conduir. Disponible en dos versions, tracció posterior (RWD) d’un sol motor i tracció total (AWD) de dos motors, les dos equipades amb una avançada bateria de ions de liti, ofereix una autonomia que arriba fins als 627 quilòmetres.

En consonància, es recarrega del 10 al 80% en uns 26 minuts. I accelera amb potència, a l’assolir els 100 km/h en 5,3 segons, superant fins i tot el Ford Perfomance Focus ST. La seua capacitat de remolc de fins a 1.200 quilograms afegeix encara més versatilitat a aquest vehicle refinat.

L’interior aporta luxe i tecnologia. Amb un maleter de 572 litres ampliable amb una mega consola de 17 litres addicionals i un compartiment segur, el Capri està orientat a les famílies. Sobresurt la pantalla tàctil mòbil de 14,6 polzades, proveïda d’un sistema d’infoentreteniment connectat a un sistema d’àudio de màxima qualitat, i avançades tecnologies d’assistència al conductor. L’equipament de sèrie inclou volant i seients calefactables, seient del conductor amb funció de massatge i càrrega sense fil per al telèfon.

La resta de passatgers poden gaudir per la seua part dels seients esportius amb recolzacaps integrats i una barra de so amb àudio reproduït a través de dispositius sense fil connectats amb Android Auto i Apple Car Play.

Per simplificar la compra i garantir un equipament d’alt nivell, la majoria dels trets prèmium venen de sèrie. Només algunes opcions, com el sostre panoràmic o el paquet Driver (amb funcions d’assistència a la conducció), estan disponibles com a extres.

Entre l’equipament estàndard, figura la pràctica contraporta posterior de mans lliures, ideal per accedir al maleter amb les mans ocupades, juntament amb un Head-up Display, càmera de 360 graus i la innovadora tecnologia d’assistent de canvi de carril per a més seguretat i comoditat.

Recàrrega. La integració amb la xarxa de càrrega BlueOval, que inclou Ionity i Allego, permet als conductors accedir a més de 800.000 punts de càrrega a Europa de forma senzilla i segura a través de l’aplicació FordPass o la tecnologia Plug&Charge

Assistència. Està proveït de més de 15 tecnologies d’assistència a la conducció, incloent l’avançat control de creuer adaptatiu intel·ligent amb funció Stop&Go i el sistema d’alerta de sortida, dissenyat per prevenir accidents amb ciclistes.