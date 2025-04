Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

BMW és el primer fabricant d’automòbils que llança un sistema nerviós digital de desenvolupament completament nou, que s’implantarà per primera vegada en els models de la Neue Klasse. Quatre ordinadors d’alt rendiment consoliden la potència de càlcul per a funcions com l’infoentreteniment, conducció automatitzada, dinàmica i funcions com l’accés al vehicle, la climatització i el confort.