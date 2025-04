Renault modernitza el disseny exterior de l’Espace amb nous llums i colors

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Renault ha modernitzat l’Espace, actualitzant tant el frontal com el darrere, incorporant noves firmes lluminoses i un nou color de carrosseria per augmentar-ne més la personalitat i la presència a primera vista. D’altra banda, millora el confort dels passatgers amb nous seients davanters, noves tapisseries i una insonorització millorada. En l’avantguarda tecnològica, rep el sostre de vidre Solarbay més gran de la gamma Renault (prop de 2 m2), així com un nou sistema de reconeixement facial del conductor per a una benvinguda personalitzada.