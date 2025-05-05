Mercedes Benz CLA, avantguarda tecnològica
Mercedes Benz s’endinsa en la nova era elèctrica de la mà del CLA. El cent per cent zero emissions guanya, respecte al seu predecessor, espai, refinament, confort, intel·ligència i eficiència. De fet, és el primer vehicle que funciona íntegrament amb el sistema operatiu MB.OS, la qual cosa el converteix en el Mercedes-Benz més intel·ligent fins a la data. Aquest nou sistema, potenciat per IA, permet equipar cada vehicle amb un superordinador connectat al Núvol Intel·ligent. D’aquesta manera, actualitza periòdicament i completament sense fil les principals funcions del vehicle, incloent per primera vegada els sistemes d’assistència a la conducció.
L’ostentació tecnològica s’estén a la quarta generació del sistema d’infoentreteniment MBUX, pioner a integrar intel·ligència artificial (IA) de Microsoft i Google. Amb IA generativa, el nou Assistent Virtual MBUX permet diàlegs complexos i de múltiples torns, com els que es podrien tenir amb un amic, i compta amb memòria a curt termini. I gràcies a Google Gemini, l’assistent virtual també és expert en preguntes relacionades amb la navegació, que es basa en Google Maps.
Exteriorment, llueix un aspecte esportiu realçat per una cabina baixa, un capó llarg amb ressalts elèctrics i llantes de gran mida. Tots els models CLA inclouen de sèrie un ampli sostre panoràmic, que s’estén uniformement des del marc del parabrisa fins a la part posterior.
Amb un consum notablement baix i una autonomia de fins a 792 quilòmetres, el CLA porta la mobilitat elèctrica a la vida quotidiana a un nou nivell més sostenible. La petjada de carboni es redueix en un quaranta per cent en tota la cadena si es compara amb el model no elèctric.
D’altra banda, la caixa de canvis de dos velocitats combina dinamisme amb alta eficiència. Una eficiència a la qual contribueix la bomba de calor aire-aire, inèdita en Mercedes Benz.
Si bé es llança ara a conquerir la carretera en mode elèctric pur, a finals d’any es preveu que desembarqui una versió híbrida amb tecnologia de 48 volts i un motor elèctric integrat a la transmissió. Estarà disponible amb tres nivells de potència i es podrà escollir entre tracció davantera i tracció total 4Matic.
Disseny. Les opcions inclouen els nous colors aiguamarina i blau clar metal·litzat, així com una nova tapisseria amb efecte perlat. També hi ha disponibles motllures de fusta, un revestiment anoditzat i una superfície de paper decoratiu.
MB Drive. La marca ofereix sistemes addicionals d’assistència al confort MB Drive Assist. Complementa el Distronic amb assistència de direcció, de manera que és un sistema amb certificació SAE Nivell 2. Com a novetat, l’assistent de canvi de carril.