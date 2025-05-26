Citroën C5 Aircross, confort en clau elèctrica
Amb la presentació del nou C5 Aircross, Citroën completa la renovació completa de la seua gamma, realitzada en menys de dos anys. Adopta les línies més tenses i afilades del nou llenguatge de disseny de la marca, amb volums generosos que reafirmen la seua presència a la carretera. El frontal exhibeix el nou logo, alhora que estrena una firma lluminosa de 3 punts amb segments que subratllen l’elegància. D’altra banda, pot equipar-se amb fars Citroën Matrix LED, que permeten conduir amb els llums complets encesos en tot moment quan baixa el nivell de llum, sense enlluernar altres usuaris de la via.
Accedint a l’interior, es percep com els passatgers es disposen com en una sala d’estar, amb seients Advanced Comfort® que ofereixen el mateix confort acollidor.
Una altra novetat és el recolzabraços central que incorpora dos portagots i dos ranures per a smartphones. La càlida atmosfera es veu reforçada per la il·luminació ambiental ampliada, amb vuit colors diferents, també una novetat per a Citroën. Un altre element clau del confort són les suspensions Progressive Hydraulic Bump Stops® que absorbeixen les imperfeccions de la carretera com si llisqués.
El model incorpora l’última generació de sistemes d’infoentreteniment de Citroën, incloent navegació 3D connectada i un complet sistema d’àudio. El sistema de reconeixement de veu, que funciona amb instruccions de llenguatge natural, o el ChatGPT són altres atributs.
La variada gamma de motoritzacions del nou C5 Aircross il·lustra l’estratègia multienergia de la marca. Abraça des d’un híbrid de 48 V (Hybrid 145 automàtic) fins a un d’elèctric (ë-C5 Aircross) passant per un híbrid endollable (195 automàtic). Amb ells, l’autonomia en cicle combinat assoleix els 950 km, mentre que en la variant purament elèctrica es dispara fins als 680 km amb potència de 230 CV.
Head UP Display. Disponible segons el nivell, consisteix en un sistema de visualització projectada a través del parabrisa.
Es tracta d’una tecnologia immersiva, que proporciona una experiència de conducció més serena i relaxada.
Drive Assist 2.0. Ofereix un confort i seguretat excepcionals al permetre la conducció autònoma de nivell 2. Inclou canvi de carril semiautomàtic, alerta de trànsit posterior, càmera de vigilància del conductor i detecció de punts cecs ampliada.