Nissan plasma en l’elèctric Ariya Nismo el seu adn esportiu
Nissan reflecteix el seu compromís amb la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat en una gamma cent per cent electrificada on brilla amb llum pròpia el Nissan Ariya Nismo. La versió esportiva del crossover de Nissan barreja les qualitats intrínseques de l’Ariya com a automòbil elèctric familiar, que es es pressuposen a un vehicle esportiu que porta la insígnia Nismo.
A banda de 435 CV de potència i 600 Nm de parell, procedents de dos motors elèctrics, un per eix, el Nissan Ariya Nismo equipa suspensió esportiva, frens d’alt rendiment, llantes ENKEI de 20” amb pneumàtics Michelin Pilot Sport EV i un kit de carrosseria compost per para-xocs específics, faldons, difusor posterior i un aleró.
Aquest model tan especial ofereix un disseny que fusiona l’elegància futurista amb el dinamisme característic de Nismo. Des del seu habitacle, on el caràcter esportiu s’expressa a través d’un volant esportiu i seients tipus baquet, fins al seu set-up ajustat que posiciona el motor posterior, cada detall de l’Ariya Nismo està dissenyat per oferir una experiència de conducció autènticament esportiva.
El seu poderós motor elèctric li permet presumir d’una acceleració de 0 a 100 km/h en tan sols 5,0 segons sense comprometre l’eficiència. Equipat amb una bateria de 87 kWh de capacitat neta assegura una autonomia de 417 km per càrrega, proporcionant la llibertat i la confiança necessàries per explorar nous horitzons sense interrupcions.