Volvo Cars inicia la producció del SUV zero emissions EX30
Volvo ha iniciat la producció del seu SUV compacte elèctric més venut a Europa l’any 2024, l’EX30, a la seua planta de Gant (Bèlgica). La companyia ha realitzat inversions per valor d’aproximadament 200 milions d’euros a les seues instal·lacions belgues en els últims anys. Entre les plantes de Gant (Bèlgica) i Torslanda (Suècia), Volvo Cars produeix actualment deu models diferents de vehicles elèctrics i híbrids a Europa. A més, l’entitat ha confirmat també que iniciarà la producció de l’EX30 Cross Country per a finals d’any.