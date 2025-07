Renault estrena motor híbrid a l’Espace

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Renault ha estrenat la versió optimitzada de motorització híbrida E-Tech 200 en el seu nou Espace alhora que ha actualitzat la gamma E-Tech 160 per als seus models Symbioz i Captur. D’aquesta manera ofereix unes prestacions més grans i una millor eficiència en el consum.

El motor full hybrid E-Tech de 200 CV que ara és present a l’Espace està compost per motor de gasolina de tres cilindres (1,2 litres) que rendeix a 130 CV (96 kW) de potència i 205 Nm de parell, i per dos motors elèctrics: primer, una unitat elèctrica principal amb 50 kW (70 CV) alimentada per una bateria de ions de liti de 2 kWh; i en segon lloc, un motor d’arrancada d’alt voltatge (HSG) amb 25 kW i 50 Nm de parell.

Pel que fa al consum, Espace es beneficiarà del seu nou motor amb una demanda mitjana de 4,8 l/100 km i 108 g/km de CO, amb una autonomia de fins a 1.100 km per a un model de gran mida (4,72 m de llarg, 1,84 m d’ample i 1,64 m d’alt). La seua capacitat assoleix els 943 litres en la versió de cinc places, però amb possibilitat de tenir fins a set ocupants.