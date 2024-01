Confessa que va matar els tres germans per un deute de 50.000 euros

La Guàrdia Civil va detenir dilluns a la matinada un home que va reconèixer haver matat els tres germans d’entre 68 i 72 anys, dos dones i un home, que dijous van ser trobats, sense vida i amb signes de violència, al seu domicili de la localitat madrilenya de Morata de Tajuña. L’arrestat, un home de 42 anys de nacionalitat pakistanesa, es va entregar a les dependències de la Guàrdia Civil d’Arganda del Rey i va confessar la seua implicació en el crim, per la qual cosa va quedar arrestat com a autor d’un delicte d’homicidi dolós. Segons la seua declaració, les víctimes li devien 50.000 euros.

Amb tot, fonts properes a aquest cas assenyalen que l’arrestat va incórrer en incongruències en el seu relat dels fets. La identitat d’aquest home coincideix amb la del principal sospitós que estudiaven els agents del Grup d’Homicidis, ja que existeixen antecedents de greus lesions amb un martell a una de les víctimes l’any passat, una arma que podria haver utilitzat ara per matar-los i que no es va trobar a l’escena del crim. L’arrestat va viure diversos mesos amb les víctimes, que li havien llogat una habitació per ingressar uns diners extres.L’autor confés del triple crim ja havia estat arrestat fa gairebé un any per agredir una de les dos germanes mortes. Per aquests fets va ser condemnat a dos anys de presó, encara que només va complir set mesos.