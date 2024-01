Rosa Peral va cedir casa seua al seu pare “per la hipoteca”

La condemnada pel conegut com el crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, va tornar ahir davant del jutge investigada, ara, per presumpte alçament de béns per no pagar la indemnització que incloïa la pena. Peral va declarar al Jutjat d’Instrucció número 5 de Tarragona i va al·legar que va transferir al seu pare el 50% del xalet del qual era propietària juntament amb el seu exmarit davant de la previsió que una vegada dictada sentència del crim tindria problemes per fer front a la hipoteca. Va afegir que amb el canvi de propietat pretenia evitar la pèrdua de l’immoble. Peral està complint condemna per l’assassinat el 2017 d’un company de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb el qual va mantenir una relació sentimental, Pedro Rodríguez. La família de la víctima creu que va posar la casa a nom del seu pare per eludir la indemnització. Va denunciar que dies abans que el Tribunal Suprem confirmés la pena, Peral va cedir al seu pare el cotxe i la meitat del xalet on vivia i on es va cometre el crim i d’aquesta manera es va declarar insolvent.

Peral va arribar al jutjat en furgó dels Mossos d’Esquadra des de la presó de Mas d’Enric, on compleix la pena de 25 anys a què va ser condemnada per l’assassinat. Va declarar durant aproximadament mitja hora, igual que el seu pare, i només van contestar preguntes de la seua defensa.A la sortida del jutjat, la lletrada de Peral va afirmar a la premsa que la jutge els havia demanat que mantinguin el secret de les declaracions d’instrucció “donat que el cas és molt mediàtic”. Segons fonts coneixedores de la declaració, la jutge va provar de frenar filtracions a la premsa evitant l’enregistrament de les declaracions en instrucció en vídeo. La defensa de Peral, pel seu costat, va tractar que declarés per videoconferència des de la presó on compleix condemna, però la jutge s’hi va negar. Tant l’Audiència com el Suprem van fixar una indemnització de 885.000 per als familiars de Rodríguez, que Peral havia d’assumir juntament amb l’altre condemnat, Albert López.