L'Estat invertirà 2.400 milions a ampliar Barajas

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir la posada en marxa del projecte d’ampliació de l’aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, amb una inversió prevista d’uns 2.400 milions d’euros. A la fira internacional de turisme Fitur, que se celebra a Madrid, va detallar que aquesta inversió permetrà que l’aeroport madrileny elevi la seua capacitat a 90 milions de passatgers l’any 2031, un 28% més. El president espanyol va assegurar que serà la inversió més alta l’última dècada en infraestructures aeroportuàries d’Espanya. A més, Sánchez va dir que la intenció és “enfortir” el lideratge de Madrid com a hub amb l’Amèrica Llatina, però també desenvolupar-ne un altre amb Àsia, amb “noves rutes i aerolínies que operen cap a aquest continent”. El cap de l’Executiu central va destacar que l’ampliació de l’aeroport suposarà, a més d’un fort creixement de capacitat i de rutes, la creació de milers de llocs de treball directes i indirectes. Sánchez va recordar, en aquest sentit, que l’aeroport de Madrid genera gairebé el 10% del PIB de la comunitat. La presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, va celebrar la inversió anunciada per Sánchez i va oferir la “plena col·laboració” del govern regional. Fonts del PP van restar valor a l’anunci del president espanyol afirmant que és una actualització dels plans dissenyats per l’Executiu de Mariano Rajoy el 2018. D’altra banda, Sumar i Podem van rebutjar el projecte a l’assenyalar que l’ampliació de l’aeroport comportarà més “contaminació i especulació”. El diputat de Sumar Íñigo Errejón la va titllar de “política del pelotazo” i va subratllar que “no casa amb la transició ecològica” perquè suposa “tornar a models del passat”. El ministre de Transport, el socialista Óscar Puente, va ironitzar: “Volen viatjar a Buenos Aires o Hong Kong amb tren.”

Illa reclama a Aragonès que accepti l’ampliació del Prat

El líder del PSC, Salvador Illa, va reclamar ahir al president de la Generalitat, que “no s’amagui darrere del finançament com a excusa permanent” per no comprometre’s amb l’ampliació de l’aeroport del Prat. “Que no hi hagi ampliació del Prat no depèn del finançament autonòmic, depèn que el Govern governi”, va dir, abans d’advocar per un sistema de finançament que doni resposta a les necessitats de Catalunya. Aquestes declaracions arriben una setmana després que es constituís la comissió tècnica entre el Govern i Moncloa per decidir el futur del Prat.