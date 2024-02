Bombardejos dels EUA a Síria i l'Iraq contra milícies iranianes deixen 45 morts

La primera ronda de bombardejos duta a terme pels Estats Units divendres a la nit contra objectius iranians a l’Iraq i Síria es va saldar amb almenys 45 morts en tots dos països, segons van informar el Govern iraquià i una ONG siriana, mentre va elevar les pors que derivi en “conseqüències desastroses” per a tot l’Orient Mitjà.

La campanya aèria de Washington, en resposta a l’atac perpetrat fa una setmana per milícies proiranianes a Jordània que va matar tres soldats nord-americans, va desencadenar una onada de crítiques de Síria i de l’Iraq, que van qualificar l’acció d’una violació a la seua sobirania, al temps que van advertir dels perills que comporta.L’atac, contra 85 objectius i instal·lacions vinculades a la Guàrdia Revolucionària iraniana, és la resposta de més envergadura fins al moment contra les milícies proiranianes, que han llançat més de 170 atacs contra posicions de Washington a l’Orient Mitjà des de l’esclat de la guerra a Gaza. La milícia iraquiana Al-Nujaba, una de les més prominents, va jurar venjança pel bombardeig.La tensió entre l’Iran i els EUA, enmig del conflicte de la guerra d’Israel a Gaza, aviva el temor que la violència s’estengui per tot l’Orient Mitjà. Per això, l’Alt Representant de Política Exterior de la UE, el lleidatà Josep Borrell, va asseverar que “tothom” hauria d’evitar que la situació “empitjori”, advertint que la zona és “una caldera que pot explotar” en qualsevol moment.A Gaza, les tropes israelianes es preparen per arribar fins a Rafah, últim bastió meridional de l’enclavament i on malviuen més d’1,1 milions de palestins desplaçats, mentre les negociacions per a un alto el foc s’estanquen.