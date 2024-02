Un bombardeig ucraïnès contra una fleca deixa vint-i-vuit morts

Rússia acusa l’Exèrcit ucraïnès de matar 28 civils en un atac perpetrat contra una fleca de l’annexionada regió oriental de Lugansk i va responsabilitzar Occident de subministrar a Kíiv l’armament per perpetrar aquests “atacs terroristes” contra territori rus.

“Aquesta és una prova més del caràcter criminal del règim de Kíiv, com va destacar el president rus, Vladímir Putin, que l’Exèrcit ucraïnès s’ha convertit finalment en una organització terrorista”, va dir Maria Zakhàrova, portaveu d’Exteriors.

L’atac, efectuat suposadament per Kíiv amb armament occidental, va provocar dissabte l’ensorrament d’un edifici de dos plantes que acollia una fleca a la ciutat de Lissitxansk, que tenia uns 100.000 habitants abans de l’inici de la guerra. En el moment de l’impacte del projectil a la fleca hi havia desenes de persones, entre treballadors i clients, que feien cua a l’hora de dinar per poder recollir pa. Entre les víctimes mortals de l’atac figuren divuit homes, nou dones i un nen, i hi ha tres ferits greus.