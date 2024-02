Arxivada la causa contra Anna Gabriel per l’1-O

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Barcelona ha arxivat de forma definitiva la causa contra l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel per l’1-O d’acord amb el criteri de la fiscalia i de la defensa, i després que Vox, que exercia d’acusació popular, no s’hi hagi pronunciat. El 18 de gener del 2023, el Suprem va enviar Gabriel a judici per desobediència però va traslladar la causa a l’Audiència de Barcelona, ja que ella ja no era aforada. Gabriel va tornar a l’Estat el 18 de juliol i va comparèixer davant del magistrat Pablo Llarena, que la va deixar en llibertat. Un cop rebuda la causa, l’Audiència de Barcelona va instar les parts a fer els seus posicionaments.

Vox no ha presentat cap escrit al respecte, mentre que la fiscalia i la defensa van demanar l’arxivament en constatar que els fets no eren constitutius de delicte. El ministeri fiscal va presentar el seu escrit el 30 de juny del 2023 i la defensa, el 24 d’octubre.