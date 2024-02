El bloqueig de la llei d'amnistia reobre la bretxa estratègica entre JxCat i Esquerra

A l’espera de saber si els negociadors socialistes i independentistes són capaços de trobar una solució que desencalli l’acord, el bloqueig de la llei d’amnistia està reobrint la bretxa estratègica entre JxCat i ERC, que semblava haver-se atenuat amb la investidura de Pedro Sánchez.

Amb els seus set vots a favor de Sánchez, JxCat va aplicar un gir en la seua estratègia: en lloc de fer un pas més en la seua aposta per la “confrontació intel·ligent” amb l’Estat, els de Carles Puigdemont van guardar en un calaix la via unilateral i van entrar en l’equació de la governabilitat d’Espanya, i el camí del diàleg i la negociació que venia reivindicant ERC. Però el no de Junts, PP i Vox el dia 30 de gener al Congrés ha tornat la proposició de llei d’amnistia a la casella de la Comissió de Justícia, que té un termini de 15 dies naturals, prorrogable fins als 30 dies, per elaborar un nou text.Les investigacions del jutge Manuel García-Castellón, que va imputar per terrorisme Puigdemont en el cas Tsunami Democràtic, i les indagacions del jutge d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga una presumpta trama russa del procés, van disparar les alarmes a Junts.Presa de la desconfiança, JxCat va exigir introduir canvis que impedeixin als jutges processar Puigdemont i altres per terrorisme o pel delicte de traïció, un blindatge legal que eviti, segons va dir Míriam Nogueras al Congrés, que “la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l’amnistia en paper mullat”.Una via alternativa seria reformar el Codi Penal –per necessitar la definició de terrorisme– o la llei d’Enjudiciament Criminal –per limitar la potestat del jutge d’allargar la instrucció–, però JxCat vol transaccionar en comissió les seues esmenes a l’amnistia.El no de Junts a la llei va sulfurar ERC, que continua sense entendre els arguments dels seus exsocis del Govern, ja que aquesta dilació, segons va denunciar el viceconseller Sergi Sabrià, ha deixat “destrossades” moltes famílies d’encausats que aniran a judici en les properes setmanes.A Esquerra coincideixen amb els socialistes a rebutjar més retocs a la llei per no comprometre’n la “seguretat jurídica”, perquè si la tomba el Tribunal Constitucional o la justícia europea “llavors sí que serà paper mullat”, raonen fonts republicanes.Fonts de JxCat i ERC coincideixen a assenyalar que les negociacions s’allargaran més enllà de les eleccions gallegues del 18 de febrer: el PSOE podrà negociar amb menys pressió, mentre que Junts pot esgotar al màxim el termini de què disposa la Comissió de Justícia.

El PSOE vol “ja”la llei per no tapar l’acció del Govern central

El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Patxi López, va dir ahir no tenir preocupació per l’informe que faci la Comissió de Venècia sobre la llei d’amnistia, “ja s’ha garantit la separació de poders en la tramitació parlamentària”, i espera que la norma s’aprovi com més aviat millor perquè no sigui utilitzada com a “cortina de fum” per tapar les mesures del Govern espanyol. A més, va confirmar que ben aviat es posaran en marxa les comissions d’investigació aprovades pel Congrés, entre d’altres, la que investigui les “clavegueres de l’Estat” i no descarta citar a declarar l’expresident Mariano Rajoy.