Israel atacarà Rafah tot i la pressió internacional

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir que Israel està decidit a realitzar una ofensiva terrestre a Rafah, a l’extrem meridional de Gaza, mentre va creixent la pressió internacional alertant contra aquesta operació en un lloc on s’amunteguen 1,4 milions de palestins, la majoria desplaçats interns.

“Els que diuen que sota cap circumstància no hem d’entrar a Rafah bàsicament estan dient que perdem la guerra” davant de Hamas, va declarar Netanyahu en una entrevista al canal ABC News, en un moment en què les tropes israelianes van combatent a la zona de Khan Yunis i es tem que avancin per terra fins a Rafah, fronterera amb Egipte i on fins ara es refugia gran part de població de tot Gaza. Les advertències davant de l’operació es fan sentir des de l’ONU, que va alertar d’una possible massacre de civils i violacions de la llei internacional en cas de tirar-se endavant. Els Estats Units també van expressar la seua preocupació, i ahir Joe Biden va parlar sobre això amb Netanyahu en una trucada de més de quaranta-cinc minuts en què li va assegurar que una operació a Rafah no s’hauria de fer sense un pla “creïble i executable”. El primer ministre israelià va ordenar fa dos dies a l’Exèrcit que proposi un possible pla d’evacuació per als civils de Rafah, atrapats a l’extrem sud de Gaza i sense sortida.