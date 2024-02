El rescat de dos ostatges israelians deixa desenes de morts a Rafah

L’Exèrcit israelià va rescatar dos ostatges a Rafah a primera hora d’ahir en una operació militar que es va saldar amb, almenys, 67 víctimes mortals i nombrosos ferits. Després de l’operatiu, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va defensar l’estratègia de mantenir la pressió militar sobre Gaza com a via per a l’alliberament dels ostatges.

“Una salutació als nostres valents guerrers per l’audaç acció que va conduir a l’alliberament” dels dos ostatges, va dir el primer ministre israelià. “Només la continuació de la pressió militar, fins a la victòria completa, donarà com a resultat l’alliberament de nostres segrestats”, va agregar.Els ostatges rescatats són els argentinoisraelians Fernando Simón Marman, de 61 anys, i Norberto Luis Har, de 70, tots dos segrestats al quibuts Nir Yitzhak el 7 d’octubre passat.Per la seua part, el ministeri de Sanitat de Gaza va confirmar que 67 morts havien arribat a l’hospital de Rafah arran de la incursió israeliana, tot i que va estimar en diverses desenes els cossos que continuaven atrapats sota la runa, amb la qual cosa les víctimes mortals podrien superar el centenar, segons Hamas, que va acusar Israel de cometre una massacre contra civils desarmats.

L’Alt Comissariat de l’ONU per als Drets Humans, Volker Turk, va advertir dels riscos que comportaria “una incursió militar a gran escala” sobre Rafah i va avisar que, en les actuals circumstàncies, hi ha indicis que es cometrien “nous crims d’atrocitat”, en els quals s’inclouen els crims de guerra i contra la humanitat i el genocidi.Ahir, el Govern israelià va anunciar que prohibirà l’entrada al país de la relatora de l’ONU per als Drets Humans als Territoris Palestins Ocupats, Francesca Albanese, després que aquesta afirmés que les víctimes dels atemptats del 7 d’octubre no van morir per ser jueves sinó per l’“opressió” israeliana. Als Països Baixos, un tribunal va ordenar al Govern que deixi d’exportar a Israel peces destinades a caces F-35, després que dos ONG reclamessin la suspensió d’aquests enviaments per l’ús d’aquests avions en la guerra a la Franja de Gaza.