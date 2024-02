L'OTAN fa pinya i reitera que la despesa en defensa és el “nucli” de l'Aliança

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va confiar ahir que els EUA “continuïn sent un aliat incondicional” malgrat les amenaces del seu expresident Donald Trump, que va suggerir que “animaria” Rússia a atacar qualsevol país de l’Aliança que no contribuís amb el 2% del PIB a les arques de l’aliança. En aquest sentit, va subratllar que el compromís de defensa mutu és “el nucli” de l’organització i que “per descomptat que és aplicable a tots els aliats”. Va dir que espera que 18 dels 31 aliats que formen l’OTAN assoleixin l’objectiu de despesa. Durant la reunió de ministres de Defensa de l’Aliança a Brussel·les, va avisar que el retard dels EUA en l’aprovació d’ajuda a Ucraïna “ja està tenint impacte” en la guerra amb Rússia. D’altra banda, l’Exèrcit ucraïnès va castigar la rereguarda russa a l’atacar la regió fronterera de Bélgorod, on van morir set civils. Per la seua banda, el president rus, Vladímir Putin, va assegurar que prefereix com a president dels EUA l’actual mandatari, Joe Biden, abans que Donald Trump, al ser “més experimentat i predictible”. D’altra banda, el portaveu de la Casa Blanca John Kirby va afirmar que la “greu amenaça” a la qual s’enfronten els EUA és el desenvolupament per part de Rússia d’una “tecnologia antisatèl·lits”.