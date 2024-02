Dos víctimes mortals per un atac a trets a prop de Tel-Aviv

Almenys dos persones van morir ahir i quatre més van resultar ferides en un atac armat contra una parada d’autobús al sud d’Israel. El servei d’ambulàncies de l’Estrella de David Roja va especificar en el seu compte a Telegram que l’atac va tenir lloc a prop de l’encreuament de Rem Masmiya, ubicat a uns 40 km al sud-est de Tel-Aviv.

Per la seua banda, els ministres d’Exteriors de la UE debatran dilluns la crisi a Gaza, amb la creixent preocupació per la “catàstrofe” que pot desencadenar l’ofensiva israeliana a Rafah, i després de la petició d’Espanya i Irlanda per actuar contra Israel partint del Consell d’Associació que regeix la relacions entre el bloc i Tel-Aviv.Per la seua part, el ministre d’Exteriors israelià, Israel Katz, va dir a Múnic que la guerra de Gaza no només és la guerra d’Israel, sinó la de tot el món lliure contra l’islamisme fonamentalista, darrere del qual veu el règim iranià.D’altra banda, la incursió de l’Exèrcit israelià a l’hospital Naser, el més gran del sud de la Franja de Gaza, va causar un tall elèctric total que va provocar la mort d’almenys cinc pacients en cures intensives, segons Hamas.