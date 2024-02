Netanyahu afirma que no atacar Rafah seria com “perdre la guerra”

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va argumentar ahir que demanar al Govern que no ataqui la regió de Rafah, a l’extrem sud de la Franja de Gaza, seria com demanar-li “perdre la guerra”. “Els que volen evitar que operem a Rafah essencialment ens estan dient perdeu la guerra. No permetré que ocorri. No capitularem davant de cap pressió”, va apuntar.

Els Estats Units han advertit que no recolzarà una operació militar israeliana de pes a Rafah llevat que hi hagi mesures clares que garanteixin la seguretat dels més d’1,3 milions de desplaçats que s’amunteguen a la zona. “Hi ha molt espai al nord de Rafah” per als desplaçats, va argumentar.El mandatari israelià també es va referir a les “delirants” condicions plantejades pel moviment islamista palestí Hamas per a un alto el foc que suposarien la “derrota” d’Israel. “Evidentment no hi accedirem. Quan Hamas renunciï a les seues delirants demandes podrem avançar”, va afegir.Va subratllar a més que “no capitularem als dictats internacionals”, amb referència a les propostes per a la creació d’un estat palestí que convisqui en pau amb el d’Israel.Per la seua part, el líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, va insistir que no acceptarà un intercanvi d’ostatges israelians per presoners palestins si Israel no cessa la seua ofensiva i es retira de Gaza i va responsabilitzar Israel de l’estancament de les converses entre les dos parts.En aquest apartat, el primer ministre qatarià, Mohammed bin Abderrahman al-Thani, va assegurar a Múnic que les negociacions per assolir un acord de treva a la Franja de Gaza “no progressen com s’esperava” i que els últims dies “no són gaire prometedors”.Ahir, l’Exèrcit d’Israel va assegurar haver detingut més d’un centenar de presumptes terroristes en el marc de les seues operacions militars a l’Hospital Nasser, situat a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja.

Paral·lelament, el balanç de palestins morts a causa de l’ofensiva militar desencadenada per Israel contra la Franja de Gaza va augmentar ahir a més de 28.800, segons Hamas.