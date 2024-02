Von der Leyen vol repetir a la Comissió Europea

La presidenta de la Comissió Europea, la conservadora alemanya Ursula von der Leyen, aspira a renovar el mandat al capdavant de l’Executiu comunitari després de les eleccions europees del proper juny, segons va comunicar ahir als seus companys de partit en una reunió a Berlín de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) alemanya. “És una decisió molt conscient i ben pensada. M’agradaria presentar-me a un segon mandat i estic molt agraïda a la CDU per proposar-me avui com a candidata principal a la Comissió Europea”, va assenyalar Von der Leyen en una roda de premsa a Berlín, acompanyada pel líder de la CDU, Friedrich Merz, per escenificar l’aval del seu partit.

En la seua primera intervenció com a candidata, Von der Leyen va subratllar que la seua “passió per Europa ha crescut”, va insistir que creu “fermament” en la Unió Europea i va destacar que Europa és la seua “llar”.Malgrat l’anunci, Von der Leyen haurà d’esperar fins al Congrés del Partit Popular Europeu (PPE) del març a Bucarest perquè es formalitzi el suport de la seua família política europea, malgrat que el termini per a la presentació de candidatures alternatives s’esgota aquesta setmana sense que hi hagi altres noms sobre la taula.