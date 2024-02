Putin qualifica d'“èxit” la captura d'Avdíivka

El president rus, Vladímir Putin, va qualificar ahir d’èxit la presa del bastió ucraïnès d’Avdíivka, a l’est del país, i va cridar a consolidar aquesta victòria amb l’avenç de les tropes russes, que haurà “d’estar ben preparat i proveït” amb efectius, armament i municions.

Després de prendre aquest cap de setmana el bastió ucraïnès d’Avdíivka, a la regió oriental de Donetsk, Rússia continua empenyent els fronts est i sud-est, mentre que les autoritats de Kíiv van advertir els seus aliats occidentals dels efectes que estan tenint els retards en l’enviament de nou armament per fer front a les tropes russes. Per la seua part, la Fiscalia General ucraïnesa va anunciar l’obertura d’una investigació per presumptes crims de guerra en relació amb l’execució sumària de tres soldats presoners en mans de les tropes russes a la regió del sud de Zaporíjia.Mentrestant, la mare i la viuda del líder opositor rus, Aleksei Navalni, van exigir novament a Putin l’entrega del cadàver del polític. Paral·lelament, el president rus va ascendir el subdirector dels serveis penitenciaris (FSIN) tot just tres dies després de la mort del líder opositor.