Ascendeixen a 10 els morts confirmats en l’incendi de València

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La xifra de víctimes mortals en l’incendi d’un edifici de València s’eleva a 10 després de la primera inspecció ocular que han fet a l’interior de les instal·lacions els bombers i la Policia Científica, segons ha avançat la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Bernabé ha indicat que encara no hi ha una hipòtesi sobre la causa de l’incendi i ha recordat que s’ha decretat secret de sumari, mentre que l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha explicat que en aquests moments són ja 105 les persones reallotjades en hotels.

L’incendi originat aquest dijous en un edifici de la zona de Campanar de València que va afectar un altre bloc d’habitatges limítrof també s’ha saldat amb 15 ferits la vida dels quals no corre perill. Així ho han posat de manifest aquest divendres el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaracions als mitjans de comunicació després d’assistir a una reunió al Lloc de Comandament Avançat ubicat al lloc del sinistre. En la trobada també han estat presents la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; i l’alcaldessa de València, María José Catalá.

Las llamas devoran un edificio en el barrio de Campanar, a 22 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).Eduardi Manzana / Europa Press

Els ferits, fora de perill

Mazón ha explicat que els serveis sanitaris han atès a 15 persones ferides, la vida de les quals no corre perill, set d’elles bombers. Dels 15 ferits, només hi ha sis persones ingressades en diferents hospitals, mentre que les altres nou han estat donades d’alta directament. De les sis persones ingressades, cinc són bombers que presenten cremades o alguna ruptura a braç per haver-se precipitat, "però no es tem per la vida de cap d’elles", ha asseverat el 'president’.

Més imatges