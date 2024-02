Arranca el Mobile World Congress amb la IA i el 5G com a protagonistes

Una nova edició del Mobile World Congress va arrancar de forma oficiosa ahir a Barcelona amb el Mobile Lunch i el sopar inaugural, trobades prèvies al congrés que obre les portes avui al recinte de Fira Barcelona, on aquest any s’esperen 95.000 visitants –15.000 més que l’any passat– i 2.400 expositors fins dijous en una edició protagonitzada per la intel·ligència artificial i els avenços en la tecnologia 5G.

El rei Felip VI va fer una crida a preservar la seguretat i els drets individuals malgrat els avenços tecnològics i l’impacte de la intel·ligència artificial. Ho va dir en el sopar, amb un discurs que va combinar català, castellà i anglès, i en el qual va definir a la transformació digital “com un repte que s’ha d’afrontar des de tots els àmbits de l’economia i el govern”. Així mateix, va destacar la capacitat de Barcelona de “superar-se any rere any”.Mentrestant, el president del govern central, Pedro Sánchez, va anunciar que impulsarà la creació d’un “gran model fundacional” de llenguatge d’intel·ligència artificial entrenat específicament en castellà i les llengües cooficials. Així mateix, Sánchez va demanar fer “una reflexió profunda sobre l’impacte d’aquesta tecnologia en la societat, però també en el mercat de treball i en el disseny de polítiques públiques”.Per la seua part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar que els pressupostos de Catalunya del 2024 superaran per primera vegada els 1.000 milions destinats a la investigació, desenvolupament i innovació. “Som un lloc de referència del talent digital gràcies, en gran part, a l’excel·lència del nostre sistema universitari i d’investigació”, va valorar. Així mateix, va augurar que aquesta edició “trencarà tots els rècords”.Ni Aragonès ni el conseller Roger Torrent o la presidenta del Parlament, Anna Erra, van assistir a la recepció al rei. El president va tenir una breu conversa protocol·lària amb el monarca en la qual van intercanviar opinions sobre el Mobile, segons fonts de presidència.

Novetats tecnològiques més enllà dels smartphones

El 60% dels assistents al Mobile no estaran directament relacionats amb els mòbils, sinó amb altres sectors com el transport, les finances, la logística o els videojocs. Tanmateix, els smartphones continuaran tenint protagonisme. De fet, s’especula amb la presentació del dispositiu amb la bateria més potent del món. A més, s’esperen novetats tecnològiques com el portàtil semitransparent de Lenovo, el vehicle elèctric i autònom SU7 de Xiaomi o el cotxe volador d’Alef Aeronautics. La IA serà present a tots els sectors, i també tindrà pes la robòtica i els usos comercials dels dispositius amb realitat virtual, augmentada i mixta. La GSMA, la patronal organitzadora, espera recuperar en aquesta edició part dels congressistes asiàtics que no han tornat a participar en l’esdeveniment. S’estima que representaran el 25 per cent del total. L’empresa xinesa Huawei serà l’expositora més gran, i el congrés comptarà amb noves empreses xineses com la Xina Telecom o l’empresa de pagaments online AliPay, líder per fer transaccions al país.