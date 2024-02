Trump guanya les primàries a l'estat natal de Nikki Haley

L’expresident dels Estats Units Donald Trump va guanyar les primàries republicanes a l’estat de Carolina del Sud, segons les projeccions publicades per la CNN, amb la qual cosa arrabassa gairebé totes les possibilitats de guanyar a la seua principal contrincant Nikki Haley, que tenia les esperances posades en un eventual triomf al seu estat natal. En concret Trump ha aconseguit un 59,8 per cent dels vots, davant del 39,5 per cent de Haley, i això suposa que Trump tindrà 44 delegats i Haley, tres. Fins ara, en les primàries celebrades als estats d’Iowa, New Hampshire i Nevada i al territori de les Illes Verges, Haley ha guanyat 17 delegats i Trump, 92. Es necessita un total de 1.215 delegats per guanyar la nominació republicana.

L’expresident va sortir a celebrar la victòria i va assegurar que els resultats projectats suposen “una victòria encara més important” del que es va anticipar. La major part del seu discurs va ser en clau d’enfrontament amb Joe Biden. «Estarem aquí el 5 de novembre i mirarem Joe Biden, el mirarem directament als ulls. Està destruint el nostre país. Li direm “Joe, estàs acomiadat”», va assegurar. Haley, per la seua part, va prometre en un escarit missatge a la xarxa social X “continuar lluitant” en la carrera per la nominació republicana. “He dit aquesta setmana que passés el que passés a Carolina del Sud jo seguiria com a candidata a presidenta”, va assenyalar després de conèixer-se el resultat.Així mateix, el president i candidat a la reelecció pel Partit Demòcrata, Joe Biden, va fer una crida als votants a donar-li suport a les urnes als comicis del novembre per tal de derrotar el republicà Donald Trump, de qui va dir “representa una amenaça per al futur” del país. “Cada dia recordem l’amenaça que Trump representa per al nostre futur”, va concloure.