El Govern porta els pressupostos al Parlament amb Salut i Educació liderant la inversió

El Govern va aprovar ahir el projecte de pressupostos catalans del 2024, el text del qual, que ja ha estat admès a tràmit per la mesa del Parlament, inclou 43.673 milions d’euros, un 6,3% més que l’any passat. El departament amb més recursos tornarà a ser el de Salut, amb 12.059 milions, un 5,6% més. El segueixen Educació, amb 7.508 milions (un 10% més), i Drets Socials, amb 3.612 milions i un creixement de 290. Els comptes contemplen una inversió de 3.064 milions, el nivell més alt del 2011, i no inclouen fons Next Generation. Mentrestant, el pes de la despesa social sobre el total planificat es redueix lleugerament i passa del 73,2 al 72,6%. El projecte contempla inversions a Lleida per un valor de 190 milions (vegeu la pàgina 14).

El projecte de pressupostos, que va ser aprovat en un Consell Executiu extraordinari després del pacte entre el Govern i el PSC requerirà, com a mínim, l’abstenció de Junts o els comuns per prosperar.El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar als partits que donin suport a aquests comptes perquè són els “més elevats de la història”. Va remarcar que no inclouen “ni un euro” per al Hard Rock, que els comuns rebutgen de ple, i els va instar a no “sacrificar” el pressupost. La consellera d’Economia, Natàlia Mas, va destacar el “pols inversor” del pressupost, i va advertir que el 2025 la despesa serà “més delimitada” per la tornada de les regles fiscals. Per això, va advocar per aprofitar ara “la finestra d’oportunitat”. Mas va entregar el projecte a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que va demanar negociar als grups. Després de l’admissió a tràmit de la mesa al projecte, el Parlament celebrarà el debat a la totalitat del text previsiblement el 12 i 13 de març, i l’aprovació definitiva del pressupost podria donar-se a mitjans o finals d’abril.

El cànon de l’aigua pujarà entre 1 i 4 euros mensuals a partir del 2025

La Generalitat proposa en el projecte de pressupostos del 2024 un increment del cànon de l’aigua d’entre un 20 i un 40 per cent, encara que aquesta mesura no entrarà en vigor fins a l’any 2025. En el cas dels usuaris domèstics, les llars amb menys consum d’aigua podrien pagar un euro més al mes, mentre que aquelles famílies que gastin més podrien arribar a pagar fins a quatre euros mensuals més. La consellera d’Economia, Natàlia Mas, va assenyalar que aquest impost no s’havia incrementat des del 2017 i va argumentar que la mesura “té tota la lògica en un context de sequera extrema mai viscuda abans” i per la “intensificació de les inversions”. Així mateix, fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua afirmen que amb la nova estructuració “es millora l’equitat, s’incentiva l’estalvi i es penalitzen els pisos buits i una certa estacionalitat del consum”, com és el cas de les segones residències.

Junts retreu a Aragonès que no hagi respost encara a la proposta

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va afirmar ahir que el seu partit continua esperant la resposta d’ERC després de la seua proposta per als pressupostos del 2024. També va defensar que la proposta de la seua formació vetlla per l’equilibri territorial a Catalunya, cosa que, segons el seu parer, no passa amb el pacte segellat entre el Govern i el PSC.Per la seua banda, l’Executiu i els comuns s’han compromès a intensificar les negociacions després de reunir-se ahir, en una trobada que va acabar sense acord. Els de Jéssica Albiach insisteixen que és “imprescindible” que el Govern renunciï al projecte del Hard Rock, i asseguren que és “una qüestió de mínims”.Així, el líder del PSC, Salvador Illa, va assegurar que acataria un informe mediambiental que defensés que el Hard Rock “no s’ha de fer”. Malgrat el pacte amb el Govern, va remarcar que no “em veig governant amb ERC”.