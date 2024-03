El jutge diu que Ábalos va mediar en la trama balear del cas Koldo

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que investiga el denominat cas Koldo, assenyala que l’exministre socialista José Luis Ábalos va actuar com a “mediador” en les “gestions” realitzades pel seu exassessor Koldo García per provar de “solucionar” la reclamació de 2,6 milions d’euros que va efectuar el Govern balear a l’empresa de la trama. Així consta en una interlocutòria datada la 7 de febrer, en el qual el magistrat situa Ábalos en una reunió amb el seu exassessor el 10 de gener en un reservat d’una marisqueria de Madrid. Aquesta reunió té un “especial interès per als fets investigats”, segons el jutge, que creu que Koldo hauria “influït” perquè s’arribés a un pacte a favor de l’empresa sobre la qual pivota tota aquesta xarxa, Soluciones de Gestión, en el marc de la reclamació de 2,6 milions efectuada per l’administració balear per un sobrecost en una compra d’1,5 milions de mascaretes. Aquest material no va arribar a utilitzar-se perquè era de mala qualitat.

A més, Moreno també recull una conversa del 2 de desembre entre un altre implicat en el cas i García, en la qual aquest informa que havia quedat amb el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, i amb “Alberto”, nom de pila del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo. Segons consta en la causa, en aquelles dates, l’exassessor d’Ábalos temia que l’estiguessin investigant i prenia precaucions per no tractar certs assumptes per telèfon. Amb tot, tant Feijóo com Tellado van negar ahir de forma rotunda que contactés amb l’exassessor d’Ábalos. “Mai no m’he reunit amb cap membre de la trama, però crec que la dona del president [Pedro Sánchez] sí”, va dir Tellado.El portaveu del PP va fer referència a una informació publicada ahir pel diari El Confidencial, que va afirmar que un empresari investigat en la trama i el conseller delegat de la companyia Globalia, Javier Hidalgo, es van reunir el març del 2020 amb la dona de Sánchez abans que aquesta empresa fos rescatada amb fons públics.Mentre els populars van exigir “explicacions immediates” al president espanyol, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va rebutjar tota vinculació de la dona del president espanyol amb el cas Koldo. Ábalos va defensar que veu diferències entre els contractes de mascaretes firmats des del seu ministeri i els que va rubricar el Govern balear durant l’etapa de la socialista Francina Armengol. Segons el seu parer, el que va ocórrer en aquesta comunitat va ser “estafa” per part de l’empresa i va comportar un “menyscapte de les arques públiques”.