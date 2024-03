Biden i Trump arrasen en el superdimarts i tornaran a enfrontar-se en les presidencials

El superdimarts, la jornada més important del procés de primàries dels dos grans partits dels EUA, va deixar clar que el republicà Donald Trump, de 77 anys, i l’actual president, el demòcrata Joe Biden, de 81, seran els nominats dels seus partits per disputar les eleccions generals del novembre, que apunten a una contesa aspra i que pot decidir-se per marges molt estrets. El magnat republicà va sortir vencedor en la majoria d’estats en joc–una quinzena– i va sumar gairebé els 1.215 delegats necessaris per assegurar-se la nominació. L’únic estat en el qual va perdre va ser Vermont en una votació molt ajustada amb la seua única rival, Nikki Haley, que després de la contundent derrota ha decidit ja abandonar la contesa (vegeu el desglossament). Al seu torn, Biden va dominar una primàries demòcrates sense rivals de talla amb percentatges per sobre del 80% en gairebé tots els estats, quedant a prop dels 1.420 delegats necessaris per a la candidatura.

Trump va considerar que els resultats d’aquest superdimarts són “concloents”. En un discurs des de la seua mansió de Mar-a-Lago, va afirmar que la nit havia estat “increïble” i va subratllar que en aquests últims tres anys, per culpa del seu oponent, el país ha rebut “una gran pallissa”. Biden, per la seua part, va alertar de les conseqüències que Trump continuï guanyant força: “Està impulsat pel ressentiment i l’engany, centrat en la seua pròpia revenja i retribució, no al poble nord-americà. Està decidit a destruir la nostra democràcia”, va dir, afegint que el vot demòcrata aposta per uns EUA “lliures i justos”. Això anticipa una campanya aspra.

Haley abandona les primàries republicanes pel seu pobre resultat

Nikki Haley es va retirar ahir de les primàries republicanes després dels pobres resultats en la cita del superdimarts, però no va expressar el seu suport a l’expresident Trump, únic aspirant que queda. “El felicito i li desitjo el millor” va ser l’únic que va dir. L’exambaixadora davant de l’ONU era l’única dona a les primàries republicanes i l’única aspirant que romania dreta després del pas devastador de Trump. Amb la seua sortida, el magnat es converteix en el virtual candidat republicà a la presidència, a l’espera de la convenció del partit al juliol.