La trama del cas Koldo apunta a contactes amb Illa

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha revelat un xat en el qual alguns dels presumptes integrants de la trama Koldo van parlar d’una conversa que l’exministre de Sanitat i actual líder del PSC, Salvador Illa, hauria mantingut amb el que va ser president de les Canàries, Ángel Víctor Torres. Segons apunten informes policials, els implicats en la presumpta trama corrupta s’haurien dedicat a comercialitzar tests de covid durant la pandèmia, i per això van intentar recórrer a l’aleshores titular de Sanitat. Els documents de l’UCO recullen les converses d’un grup de WhatsApp format pel comissionista de la trama, Víctor de Aldama, i tres empresaris més.

Aquests missatges es van enviar el 2020 i els integrants del grup parlen sobre l’adjudicació de tests de covid a una empresa pública que depenia del ministeri de Transports. “A les set parlava Illa amb el de les Canàries, en principi per donar-li l’ok”, explica un dels investigats. Unes hores després es produeix un altre intercanvi de missatges. “Han aprovat des de Sanitat el projecte, acabo de penjar amb Víctor, demà us ho explico”, diu un dels integrants, que afegeix: “Demà us ho explico. Estem en marxa”. En aquest grup també es parla del primer concurs que s’hauria adjudicat als investigats. “Primer concurs a dit que ens fan. M’he presentat, 18.500 euros ens adjudicaran”, diu un dels participants el 20 de maig del 2020.D’altra banda, l’UCO afirma que De Aldama i uns altres tres investigats haurien abonat de forma recurrent 10.000 euros en efectiu al que va ser assessor de l’exministre socialista José Luis Ábalos, Koldo García, suposadament a canvi de la intermediació amb el departament de Foment i la firma de contractes.

La trama va abonar de forma recurrent 10.000 euros a Koldo perquè actués com a mitjancer

Preguntat per l’informe de la Guàrdia Civil, Illa va defensar ahir que va actuar “amb responsabilitat” al capdavant del ministeri de Sanitat i va oferir “col·laboració absoluta” i “donar les explicacions pertinents” per aclarir el cas.